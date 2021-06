Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. A MyCloma, plataforma portuguesa de compra e venda de roupa em segunda mão, faz um ano e decidiu celebrar o aniversário com um festival: o MyCloma Fest acontece este sábado e domingo na Rua do Monte Alegre, no Porto, e terá vários pontos de venda de roupas e livros em segunda mão, assim como workshops ligados à sustentabilidade, projetos de arte "Eco", música e comida de conforto. Nesta festa estarão presentes outros projetos verdes como "A Tripeirinha", "MINERAL Organic Crafts", "Trade Stories", "Mande uma Flor", "Arum Earrings" ou "Meia Laranja". O primeiro aniversário da MyCloma será igualmente assinalado com o lançamento da primeira aplicação móvel portuguesa especializada na venda de roupa em segunda mão. A entrada no MyCloma Fest é gratuita e "as portas" abrem às 10h.