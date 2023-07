Jazz, soul e eletrónica: os ingredientes do Somersby Out Jazz, em Oeiras

Em agosto, os concertos do festival Somersby Out Jazz vão acontecer no Parque Urbano do Jamor, em Oeiras, com artistas como Khalil Suleman e Johnny Sublime.

O Somersby Out Jazz vai animar as tardes de domingo no Parque Urbano do Jamor, em Oeiras, com concertos de artistas e bandas de jazz, soul e eletrónica. O evento acontece todos os domingos do mês de agosto à excecão do dia 6, com artistas como Khalil Suleman, Johnny Sublime & Homies e Camboja Selecta.