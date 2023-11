O que se sabe sobre o biopic de Elon Musk?

02 de novembro Andreia Antunes com Leonor Riso

Produtora A24, por detrás de filmes como Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo ou Minari, conseguiu os direitos do filme baseado na biografia de Walter Isaacson.

Está a ser desenvolvido um filme baseado na vida de Elon Musk, fundador da SpaceX e dono da Tesla e do X (antigo Twitter). De acordo com a imprensa especializada norte-americana, será realizado por Darren Aronofsky, autor dos filmes Cisne Negro e A Baleia. Com este último, o ator Brendan Fraser conquistou o Óscar de Melhor Ator em 2023.