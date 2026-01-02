Esta exposição estará no Museu Guggenheim até 22 de fevereiro e conta com um programa paralelo de iniciativas, que inclui a projeção do documentário "VIEIRARPAD", de João Mário Grilo, nos dias 30 e 31 de janeiro, e diversas visitas guiadas.

Exposição de Vieira da Silva no Guggenheim Bilbau com mais de 200 mil visitantes

Mais de 200 mil pessoas visitaram a exposição dedicada à artista portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, que está patente no Museu Guggenheim de Bilbau, em Espanha, anunciou esta sexta-feira esta instituição.

Num balanço de assistência da programação de 2025, o Museu Guggenheim de Bilbau revela que somou 1,3 milhões de entradas, tendo a exposição “Maria Helena Vieira da Silva: Anatomia do Espaço” somado 201.589 visitantes, desde que foi inaugurada em outubro.

A exposição é "uma exploração em profundidade da evolução da linguagem visual" de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) e "analisa em profundidade os momentos essenciais da carreira" da artista, "desde a década de 1930 até ao final de 1980", explicou o museu, no dossiê de apresentação.

Cada secção da exposição explora uma fase da obra e da vida de Vieira da Silva, como a relação da pintora com o marido, Arpad Szenes, através de uma série de retratos recíprocos; o estúdio-ateliê da artista; a passagem pelo Rio de Janeiro e o regresso a Paris, a influência do xadrez na sua obra, entre outros.

Esta exposição estará no Museu Guggenheim até 22 de fevereiro e conta com um programa paralelo de iniciativas, que inclui a projeção do documentário "VIEIRARPAD", de João Mário Grilo, nos dias 30 e 31 de janeiro, e diversas visitas guiadas.

No comunicado, o museu lembra a ligação de Maria Helena Vieira da Silva à colecionadora e mecenas Peggy Guggenheim e ao empresário e colecionador de arte Solomon R. Guggenheim.

Maria Helena Vieira da Silva nasceu em 1908, em Lisboa, estabeleceu-se como pintora em Paris, onde conheceu o marido, o artista plástico húngaro Arpad Szenes.

Após um exílio de sete anos no Brasil, durante a II Guerra Mundial, foi-lhe atribuída a cidadania francesa.

A obra da pintora está exposta no Centre Georges Pompidou, de Paris, no MoMA e Guggenheim de Nova Iorque, na Tate Collection, de Londres, no Thyssen-Bornemisza, de Madrid, no Art Institute of Chicago, no Ashmolean Museum, em Oxford, e na Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Em Lisboa, a Fundação Arpad Szenes - Maria Helena Vieira Silva, detentora do museu e de um extenso acervo de ambos os artistas, tem por missão a divulgação e o estudo da obra de ambos, assim como de artistas que lhe eram próximos.

Vieira da Silva foi eleita Membro da Royal Academy of Arts de Londres, em 1988, e ordenada Oficial da Legião de Honra em França, com insígnias entregues pelo Presidente François Mitterrand, em 1991. Morreu em Paris em 1992.