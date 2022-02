Make Yourself At Home é "um manifesto da mulher em quarentena", em exposição no Teatro São Luiz, em Lisboa, de 4 de fevereiro a 6 de março

Idealizada por Marta Pedroso e Francisco Leone, Make Yourself At Home, que inaugura esta sexta feira, dia 4, às 18h, no Teatro São Luiz, em Lisboa, é mais do que uma exposição de retratos de mulheres em quarentena.