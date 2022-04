Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Já imaginou visitar um castelo durante a noite? É esta a proposta que a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso vai promover no próximo sábado, 16 de abril, no Castelo de Lanhoso. A iniciativa acontece para assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e o objetivo é que os participantes desfrutem do local apenas com recurso à luz de lanterna, de forma a identificarem pormenores e aspetos que durante o dia passam despercebidos. Durante a visita, toda a iluminação do monumento será desligada, numa perspetiva de aportar todo o misticismo inerente ao baluarte medieval. As inscrições podem ser feitas através do email castelo.lanhoso@mun-planhoso.pt e estão limitadas a 30 participantes. O ponto de encontro está marcado para o parque de estacionamento do Monte do Pilar, às 21h.