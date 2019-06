O Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová encheu esta sexta-feira o Estádio da Luz em Lisboa, palco que acolhe o evento até domingo. Os 5.300 delegados ao congresso são oriundos de 46 países, mas a assistência esperada em cada um dos três dias está estimada em mais de 60 mil pessoas, mais dez mil do que a comunidade em Portugal. Veja as imagens do primeiro dia.