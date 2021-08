Sérgio Luís de Carvalho: “A linguagem é uma arma infinitamente mais poderosa do que uma faca”

Tudo começou com uma folha A4 e 15 insultos. Rapidamente chegou aos 50, depois 200 e quando deu por ele já tinha mais de 600 expressões. O objetivo de Sérgio Luís de Carvalho – que já publicou 13 romances e 20 livros de investigação histórica – era juntar a explicação do que significava o insulto, tão simples como estafermo, e a sua origem. Foi aí que tudo se tornou mais complicado. É que há origens bíblicas, como a expressão "ir com os porcos", histórias da monarquia, como a "Maria vai com as outras" ou até origens mais sujas como calhandreira – era uma serviçal que tinha como função despejar os bacios dos aristocratas. O professor de História explica tudo no livro Não me Chames de… que já vai na sexta edição e que este ano recebeu uma revisão e reestruturação para poder chamar os bois pelos nomes num ano desafiante e em que se fez bom uso da arte de insultar. Nem que tenha sido só para se queixar do raio da pandemia.



Entrevista

O insulto pode ir do mero chavascal até à maior elegância. Há insultos para todos os gostos. Os do mero chavascal são os que metem palavrão grosso ou pelo menos que são palavras cujo próprio som propicia a pouca vergonha, como bardajão ou badalhoca. Depois temos os insultos finíssimos.Por exemplo, nefelibata que é usado em As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. O autor inventou um povo que vivia nas nuvens, ou seja, não estava ligado à realidade. Outro muito conhecido dito pelo capitão Haddock, do Tintin, o iconoclasta – vem do grego e significava aquele que quebrava símbolos sagrados. Estes são insultos eruditos. O que acho engraçado é que este tema é a história da língua. A forma como se insulta tem a ver com a nossa erudição, e o momento e contexto em dizemos o insulto. É tudo psicológico.Sempre existiram. Costumo citar as Canções de Escárnio e Maldizer que fariam corar de vergonha qualquer um. Hoje em dia ninguém escreveria aquelas coisas, mas são deliciosas.Vivemos numa época do politicamente correto e há a perceção de que em alguns campos se vai longe demais. Obviamente que há expressões e palavras que podem ser ofensivas, claro que sim. Podemos evitar, mas isso é bom senso e boa educação mais do que politicamente correto.Completamente politicamente incorreto. São aqueles insultos que vêm da ideia de que os rapazes não choram, na minha época diziam-se. Agora não sei se ao varrermos expressões antigas, ao reinventarmos a nossa fala e ao reinterpretarmos o nosso património se vamos longe. Vejamos as peças de Gil Vicente e Shakespeare. Caramba. Vamos proibir os Autos das Barcas? Metade das peças de Shakespeare e de Gil Vicente são altamente politicamente incorretas e então? Creio que temos de ter uma certa cautela e ter uma coisa que, às vezes, é muito menosprezada: bom senso de perceber que a nossa cosmo visão não era a cosmo visão de há 100 anos, de há 200 ou 300. Por vezes, cometemos grandes anacronismos com grande arrogância por acharmos que a nossa cosmo visão é superior à de Gil Vicente.São mais interessantes aqueles insultos ou expressões que têm uma história. Outros entende-se pela etimologia, como imbecil – vem do latim e é alguém desprovido de báculo, não tem bengala, dai o nosso imbecil e tonto. Muito mais giro é o "estafermo", o "filho da mãe", o "emprenhar pelos ouvidos" que têm uma história por trás. Por exemplo, se eu lhe disser que "estafermo" vem dos torneios de cavalaria medievais; "assassino" vem dos fumadores de haxixe do Médio Oriente, que "emprenhar pelos ouvidos" é uma má interpretação de um trecho bíblico. Se disser que o "filho da mãe" mete escravos, bispos de Braga e freiras de Odivelas. Isso é que é engraçado. Alguns são muito difíceis.O filho da mãe. Primeiro, porque não faz sentido. Conhece alguém que não seja? O filho da outra, enfim... com o devido respeito pelas senhoras de vida horizontal. Mas o filho da mãe não faz sentido porque todos somos filhos da mãe. Primeiro tive de perceber o significado: literalmente é um bastardo. Como lá chegamos? No livro de um historiador oitocentista português, vi a transcrição de uma carta de uma freira, a D. Madalena Máxima, para o Arcebispo Primaz de Braga (1767), seu filho. Era uma freira de Odivelas que tinha sido amante de D. João V, com quem teve um filho – D. Gaspar. Ele escreveu-lhe uma carta muito vaidosa, a explicar que a partir daquele momento ele era superior hierárquico da mãe.Vou citar livremente, era algo como "Mãe, agora sou arcebispo primaz de Braga, portanto, um filho de rei – mesmo sendo bastardo – só tem pai e não tem mãe". D. Madalena Máxima, com muita pachorra pelas caganças humanas, responde: "Meu querido filho, fico muito feliz que sejas arcebispo mas nota, um filho bastardo de rei, mesmo sendo filho de rei, é bastardo, logo não tem pai. Portanto, tu és apenas um filho da mãe." Durante algum tempo pensei que a história acabava aqui. Mas, a fazer leituras sobre escravos portugueses no tempo da Expansão, percebi que a expressão tem mais para contar. No tempo da Expansão, era comum o senhor da casa engravidar as escravas. Esses escravos, os bastarditos, eram registados nos arquivos paroquiais e apareciam como "filho de mãe". Demorei a lá chegar.Sim. O "andar com a careca à mostra", "jurar a pés juntos", "não dar o braço a torcer", todos têm a ver com torturas da Inquisição ou com práticas da inquisição que se popularizam. Há surpresas: o "batismo de fogo", que achamos que significa a estreia de um soldado em guerra, mas estou crente de que a origem mais remota tem a ver com os autos de fé. Há outras expressões que têm origem na doutrina.Sim, nesse caso deduzo que tenha a ver com o Novo Testamento, uma cena em que Cristo expulsa a legião de demónios do corpo de um homem de Gerasa e os mete na vara de porcos. Ora, depois os demónios vão com os porcos ladeira abaixo. Há essa raiz. Mas o "não atirar pérolas a porcos" é uma expressão do Novo Testamento, essa não é difícil.Essencialmente há duas maneiras, consultando livros ou sites. Há bons sites de etimologia, sobre história da linguagem e evolução do latim. Mesmo espanhóis, ingleses. Depois é estar atento. Por exemplo, a expressão os "três da vida airada", é uma expressão cuja raiz apanhei numa caricatura do Bordalo. Eram o cocó, o ranheta e o facada, era uma expressão que ele usava para designar três políticos do rotativismo monárquico.É tudo. Tem a ver com a palavra – não sou linguista, nem filólogo –, mas também tem a ver com a sonoridade. Além disso, o facto de ser uma coisa certeira, como "andar com o rei na barriga".Repare que, no Antigo Regime, 25% das mulheres morriam no parto, a esperança média de vida era 40 anos e metade da população morria antes dos 15. Isto ajuda a perceber a preocupação que havia com a grávida e com o feto. Se falássemos de uma rainha, ela tinha o dever de gerar herdeiros para a Coroa, sobretudo varões. Andar com o rei na barriga fazia com que andassem com ela nas palminhas.Temos sempre alguns riscos com a linguagem, com pessoas intrinsecamente mal-educadas. É como uma faca que é um instrumento indispensável na cozinha e tanto corta pão como corta dedos. Ora, não vamos abolir as facas, temos é de ter cuidado ao manuseá-las. A linguagem é uma arma infinitamente mais poderosa do que uma faca. Agora se a pessoa que diz o insulto for bem informada, bem-educada, sensata, pode dizer as coisas de forma acintosa, até agressiva, mas não descer o nível. Há outros que, coitados, não pode ir o sapateiro além da chinela.