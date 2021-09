Emily Oster: “Segundo os estudos, os ecrãs não são negativos para as crianças”

Gerir a família como se fosse uma empresa, marcar reuniões para escolher o que fazer no sábado e deixar os miúdos com os tablets. A economista norte-americana Emily Oster dá conselhos de parentalidade com base na ciência.

Quando decidiu a hora de deitar do seu filho convocou uma reunião com o seu companheiro ou companheira? Pesquisou e analisou os estudos científicos publicados sobre a importância do sono? É o que a economista norte-americana Emily Oster tem feito desde que foi mãe, há 10 anos. Quando engravidou procurou respostas nos estudos científicos para as suas dúvidas e escreveu o bestseller Expecting Better (esperar melhor, em português). Agora, em The Family Firm (a firma família, em português), publicado no mês passado, explica como as famílias devem tomar decisões.





Defende que a melhor forma de tomar decisões familiares é fazê-lo como se fosse uma empresa. Porquê?



Deve-se ter uma abordagem semelhante. Decisões como que escola escolher ou quantas horas dormir, são importantes e devem ser tomadas com a atenção que merecem.



É mais difícil tomar uma decisão familiar do que uma decisão empresarial?



De certa forma é mais fácil, porque as questões são menos complicadas e os pais estão mais motivados para trabalhar juntos. Mas, em alguns

aspetos é mais difícil porque a parte emocional pode atrapalhar e porque as crianças são complicadas.



É economista, mas escreve sobre parentalidade. Porquê?



Bem, eu engravidei e escrevi o meu primeiro livro sobre essa experiência. Depois escrevi o segundo [Cribsheet] sobre a primeira infância. Escrevi-os porque procurei livros que me ajudassem a fazer escolhas e respondessem às minhas perguntas e não encontrei.



Como os anteriores, neste defende que a análise de estudos científicos é a melhor forma de tomar decisões na família. Porquê?



A evidência é muito importante para mim. Se queremos fazer boas escolhas como pais e na vida em geral precisamos de conhecer as consequências dessas decisões. Quando decidimos a hora que os nossos filhos vão para a cama e quando vão acordar, uma das considerações deve ser o que dizem os estudos. Não é a única. Posso não querer que os meus filhos se deitem cedo porque eu chego tarde a casa e quero vê-los. Isso também é importante.



Acha que todas as famílias deviam seguir esta forma de tomar decisões?



Sim. As famílias diferem pelas preferências e preocupações. Umas estão mais preocupadas com o tempo disponível, outras com o dinheiro, mas todas querem tomar a melhor decisão possível ainda que limitada pelas condicionantes que cada família enfrenta.



Antes de tomar uma decisão há que definir a declaração de missão da família. O que é isso?



Antes de chegar à fase de tomar decisões é importante estar em sintonia com o seu parceiro sobre os objetivos que querem alcançar e aquilo que consideram ser importante para o futuro. Eu chamo a isso The Big Picture [o grande cenário]. Também têm de pensar sobre o que cada um gostaria que acontecesse em cada dia da semana: até que horas querem trabalhar, quando deve ser a hora de jantar, se o jantar é em família, se querem ir à igreja todos os domingos.



Imagino que se perca muito tempo a conciliar o calendário semanal.



É certo que se perde tempo. Mas, mais cedo ou mais tarde, vai-se decidir o que se vai fazer na terça ou no sábado. Se não quisermos planear e ser espontâneos, o que vai acontecer é que vamos ficar infelizes com a forma como passamos o sábado, por exemplo. Há pessoas que podem não querer fazer isto porque não querem discutir com o companheiro. Mas vão acabar por falar e numa altura em que vão estar zangados. Se falarem antes sobre o que cada um deseja, podem trabalhar sobre as divergências, em vez de o fazerem durante uma discussão.



Fez isso com o seu marido?



Sim, fazemos várias versões. Quando começa o ano letivo sentamo-nos, olhamos para o calendário e falamos sobre o que cada um tem na sua agenda e o que quer fazer perante as prioridades que definimos como família – hora de deitar dos miúdos, hora das refeições, atividades extracurriculares. Quando surge um projeto profissional que vai tomar mais tempo, olhamos para o calendário e tentamos conciliar. Como já definimos o que consideramos prioritário, é mais fácil resolver estas questões.



Acha que é uma receita para uma família feliz?



Não sei se é uma receita. Eu tenho um casamento feliz, mas não sei se isto vai resolver os problemas de alguns casais. Sei que este tipo de decisões são fonte de conflito, porque todos queremos fazer o melhor pelos nossos filhos. Se isto é uma forma de discutirem menos, melhor.



No livro explica como tomar grandes decisões em quatro passos.



Para tomar decisões que vão afetar a vida diária é preciso uma forma de estruturar a decisão, para não tomarmos a escolha errada. Primeiro temos de enquadrar a pergunta, ser explícitos. Não é tão fácil como se imagina. Depois temos de procurar a informação sobre o tema. Se estamos a pensar que escolas escolher, deve haver estudos sobre a qualidade da instituição, mas também na logística (se é longe e quem pode levar o miúdo à escola). Depois de recolher toda a informação possível, toma-se a decisão. Mas há uma quarta fase, que é o follow-up: ao fim de uns meses deve-se avaliar se a escolha feita está a funcionar e decidir se se mantém ou não.