Boris Becker: “A minha vida como tenista ajudou-me no tempo que passei na prisão”

Boris Becker começou a tornar-se famoso em 1985, quando ganhou o torneio de Wimbledon com apenas 17 anos – ainda hoje é o mais novo a consegui-lo. A sua bem-sucedida carreira no ténis (64 títulos – 15 em pares e 49 em singulares, incluindo seis Grand Slam) teve altos e baixos ao nível pessoal, como revela o documentário que estreou na Apple TV+ no último dia 7 de abril, que o acompanhou durante mais de três anos, até à véspera da sua prisão (em abril de 2022). O alemão, de 55 anos, cumpriu oito meses da pena de dois anos e meio, tendo sido condenado por crimes financeiros ligados à sua falência – infringiu as leis de insolvência britânicas após ter declarado bancarrota em 2017, devendo aos credores €58 milhões. Ao ser libertado, confessou que passou fome e foi ameaçado de morte. “Na prisão não somos ninguém, somos apenas um número. Eu fui o A292EV.”