'A erradicação da covid-19 será difícil. O objetivo tem de ser impedir a transmissão em humanos'

A candidata portuguesa a vacina da covid-19 está na gaveta há oito meses à espera de apoios para iniciar ensaios clínicos. Pedro Madureira, o diretor científico da Immunethep, sediada em Cantanhede, explica à SÁBADO a abordagem por detrás da SILBA, a vacina que é inalada oralmente, como uma bomba de asma, e de como ela pode ajudar a erradicar a pandemia do novo coronavírus - ou, pelo menos, ajudar a conter novas variantes e acabar com a transmissão do vírus em humanos.





Como funciona esta vacina?

A forma de atuar, genericamente, é a mesma: expor um patogénio, ou parte de um patogénio, para que o sistema imune reconheça essas moléculas com perigo e, se formos infetados, seja capaz de atuar rapidamente. Isto é o que todas as vacinas pretendem. Agora, quase a totalidade das vacinas para a covid, aquilo que fazem é expor ao nosso sistema imunitário apenas uma parte do vírus, a proteína spike. É óbvio que é uma parte importante, é a proteína responsável pela entrada do vírus nas nossas células. Mas no nosso caso e no da vacina chinesa Sinovac, por exemplo, o objetivo não é só expor uma pequena parte do vírus mas o máximo de moléculas do vírus ao nosso sistema imune.