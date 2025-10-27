Sábado – Pense por si

SÁBADO Viajante
27 de outubro de 2025 às 15:06

A SÁBADO Viajante no Algarve

Esta semana fomos até ao Algarve para lhe dar a conhecer a Costa Vicentina e Aljezur com os seus produtos tradicionais. Vamos também andar pela serra de Monchique onde saberes e sabores estão à nossa espera.

