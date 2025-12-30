Hospital de São João renova bloco operatório da urgência por 3ME

Com esta obra, está em causa a reorganização total do espaço existente e a construção de uma nova área técnica metálica de dois pisos.

O bloco operatório da urgência do Hospital de São João, no Porto, cujas instalações atuais têm décadas, terá uma área técnica metálica de dois pisos, requalificação orçada em três milhões de euros, indicou esta terça-feira a ULS.



Hospital São João, no Porto DR

Em resposta à agência Lusa, a Unidade Local de Saúde São João (ULSSJ) avançou que o concurso público será lançado nos próximos dias e que a empreitada deverá estar concluída no verão de 2026.

"As instalações atuais, com décadas de utilização, revelam obsolescência estrutural e tecnológica, circuitos funcionais inadequados e limitações ergonómicas para as equipas cirúrgicas", descreveu a ULSSJ.

A intervenção prevista visa a modernização integral do bloco operatório da urgência, "uma infraestrutura essencial ao funcionamento contínuo do hospital e ao atendimento de situações clínicas críticas, garantindo a segurança, a qualidade e a eficiência da resposta cirúrgica de emergência", acrescentou a fonte.

Com esta obra, está em causa a reorganização total do espaço existente e a construção de uma nova área técnica metálica de dois pisos, no pátio adjacente, para alojar infraestruturas de apoio e sistemas técnicos sem interferir com a atividade assistencial.

O investimento total é de 2,45 milhões de euros, mais IVA, e será financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

À Lusa, a ULSSJ indicou que o projeto contempla a requalificação completa das salas cirúrgicas e áreas adjacentes: zonas de indução, recobro, sujos e limpos, armazéns e vestiários, com novos revestimentos hospitalares, pavimentos condutivos, iluminação cirúrgica LED e sistemas de climatização com filtragem HEPA.

Também serão renovadas todas as infraestruturas de AVAC, gases medicinais, eletricidade, telecomunicações e segurança.

A obra inclui, ainda, a implementação de circuitos funcionais diferenciados para doentes, profissionais e materiais, o reforço das condições de assepsia e segurança, e a instalação de sistemas digitais de monitorização ambiental e de gestão técnica centralizada.

"Esta remodelação permitirá reforçar a capacidade e a segurança do bloco operatório de urgência, melhorar as condições de trabalho das equipas cirúrgicas e assegurar uma resposta mais rápida, eficiente e segura aos utentes em contexto de urgência", conclui a ULSSJ.