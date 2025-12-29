O projeto arrancou este semestre e conta estar finalizado na segunda metade de 2027.

A bilhética integrada com Cartão de Cidadão, que visa simplificar e unificar o acesso aos transportes públicos, permitindo usar diversos modos de transporte com uma só identificação, estará concluída na segunda metade de 2027.



Bilhética integrada com Cartão de Cidadão concluída na segunda metade de 2027 Vítor Mota

A informação consta do Plano de Ação da Estratégia Digital Nacional (EDN) para 2026-2027, aprovada por Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 214/2025, publicada esta segunda-feira em Diário da República.

Entre as ações para a bilhética integrada está o lançamento de um piloto para testar o modelo de operação e expandir o projeto a mais operadores, reforçando a componente digital, como carregamento e consulta de saldos, associação de IBAN ou cartões via ‘app’ gov.pt, e integração tarifária entre operadores regionais, segundo o Governo.

O projeto arrancou este semestre e conta estar finalizado na segunda metade de 2027.

O objetivo é simplificar e unificar o acesso aos transportes públicos, permitindo usar diversos modos de transporte com uma só identificação (física - cartão de cidadão ou digital - app gov.pt).

A Carteira Digital do Edifício, que visa reunir num único local toda a informação relevante de um imóvel (certidões, certificados energéticos, licenças urbanísticas, dados fiscais, registos prediais), arranca no primeiro semestre de 2026 e estará concluída até final de junho de 2027.

Leia Também App do Governo passa a permitir pedidos de renovação do Cartão de Cidadão