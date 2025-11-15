Sábado – Pense por si

No país emerso: Censurado por perguntar: Quem paga a reparação de Gaza?

A opinião de Leonor Caldeira em podcast.
SÁBADO 08:00 3 min.
08:00
No país emerso: Censurado por perguntar: Quem paga a reparação de Gaza?