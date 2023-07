Guia para sair no Porto e Matosinhos

Mostramos-lhe a fábrica das Conservas Pinhais, a única de conservas que ainda só segue o método tradicional. Fomos ainda à Rota do Chá, experimentar chás e bolos caseiros. Acabámos na Village by Boa, um aparthotel que fica no bairro do Silva, uma antiga ilha operária.

