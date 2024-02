Eu Já Fui à América Latina, com Lídia Jorge

Lídia Jorge é a primeira convidada do podcast Eu Já Fui à América Latina, um podcast da Casa da América Latina em parceria com a SÁBADO Viajante. O rosto do projeto é Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina, antiga jornalista da SIC e grande divulgadora da poesia portuguesa. Neste primeiro episódio, conversa com a escritora Lídia Jorge acerca das suas viagens.

