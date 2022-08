Cuidados Intensivos: Nas nuvens

As cenas de pugilato, em que os viajantes são removidos dos seus legítimos lugares à força, não param de crescer. Nos EUA, uma forma de lidar com estas barbáries passa por "leilões do avesso": o passageiro, no momento do check-in, já informa qual é o seu preço para ceder o lugar.

