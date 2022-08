Cuidados Intensivos: Horas de aperto

Ao mesmo tempo que já controla 20% do território ucraniano, onde comete as suas atrocidades em paz e sossego, Putin faz lembrar Khrushchev, quando este dizia: "Berlim são os testículos do Ocidente. Sempre que eu quero que o Ocidente grite, eu aperto Berlim".

