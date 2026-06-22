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Cuidados Intensivos: Manicómios

Nada disto durará se Ronaldo, no Mundial, regressar aos golos. Aqueles que o crucificaram com fúria serão os mesmos a erguer-lhe um altar.
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Em França, a destruição sazonal já faz parte do calendário. E, como lembrava o nosso Eça, de França tudo nos chega pelo paquete – como, aliás, tem chegado: dos cocktails Molotov nas marchas contra o aborto aos pirómanos de rosto coberto junto à escadaria do Parlamento, vai crescendo por cá um certo gosto por estes passatempos, usualmente com o carimbo da extrema-esquerda.
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