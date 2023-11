Cuidados Intensivos: Dicionário da crise

É preciso um talento natural para sovar o Presidente e, ao mesmo tempo, implodir com a independência e a autoridade que restavam do governador do Banco de Portugal, reduzido assim a pau para toda a obra: ministro, governador, chefe de governo – e, se lhe pedirem muito, representante de Portugal no próximo Festival da Eurovisão.

