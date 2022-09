Conselho de Segurança - O regresso da extrema-direita italiana ao poder?

No Conselho de Segurança desta semana, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam a possibilidade da extrema-direira conquistar o poder em Itália. Algo que já não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Mas afinal quem é Giorgia Meloni a líder dos Irmãos de Itália, que Vasco Rato lembra não é um partido fascista, mas de direita radical.



As manifestações no Irão, depois da morte de uma jovem por estar a usar incorretamente o véu islâmico, é outro dos temas no podcast de política internacional da SÁBADO.

