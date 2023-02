Conselho de Segurança - O balão chinês nos EUA e o sismo na Turquia e Síria

Esta semana no podcast de política internacional da SÁBADO, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto discutem o balão chinês que foi abatido em solo norte-americano. Trata-se de um aparelho de espionagem ou de uso civil como alega Pequim?



Tempo ainda de refletir sobre o impacto do sismo que abalou a Turquia e a Síria, na segunda-feira. Com mais de 16 mil mortos (no momento da gravação do programa) e queixas no atraso do socorro, será que vai afetar o resultado das eleições presidenciais e legislativas de 14 de maio?

