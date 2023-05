Conselho de Segurança - As eleições na Turquia

No próximo domingo a Turquia vai a votos. Será que Recep Tayyip Erdogan vai conseguir manter-se no poder? Este é o tema do Conselho de Segurança desta semana, o podcast de política internacional da SÁBADO.



Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto fazem o balanço dos anos de Erdogan à frente dos turcos.

