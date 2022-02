Deixem o menino Ney jogar

Durante o isolamento, empanturrei-me com o “Caos Perfeito”, minissérie de três episódios da Netflix sobre o percurso de Neymar. Quase desisti dele, do documentário e do Neymar, mas na hora de desligar, dei por mim a implorar por mais uma finta, um golo, um chorinho do jogador brasileiro que hoje completa 30 anos.