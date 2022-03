Christina Ricci vai regressar ao universo d'A Família Addams em nova série para a Netflix

As mais lidas GPS

A atriz, que interpretou Wednesday Addams em dois filmes do franchise, na década de 1990, regressa para a série 'Wednesday'.

Christina Ricci foi-nos carinhosamente apresentada no ecrã como Wednesday, a filha estranha, mórbida, cómica e de temperamento homicida da família Addams na década de 1990 com os filmes A Família Addams (1991) e A Família Addams 2 (1993). Agora, a atriz está de regresso ao universo dos Addams para integrar a série Wednesday, com cunho da Netflix.