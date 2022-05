Cardi B e Will Smith entre os novos convidados de 'My Next Guest', de David Letterman

My Next Guest Needs no Introduction - ou O Próximo Convidado Dispensa Apresentações, em português -, marcou a estreia pós-talk show do ex-apresentador David Letterman. Produzido pela Netflix, o programa de entrevistas que estreou em 2018 deixa-o frente a frente com convidados de diversos quadrantes da sociedade, depois de 33 anos (ou 6080 episódios) à frente tanto do Late Night como do Late Show.