Este ano, a mensagem do Dia Mundial do Teatro é de Helen Mirren

Em Portugal conhecemo-la do cinema – com destaque para A Rainha, de 2006, onde interpretou Isabel II de Inglaterra e lhe valeu o Óscar e o Globo de Ouro de Melhor Atriz – e também das plataformas de streaming: é ela a Catarina, A Grande da HBO.



Contudo, tem sido nos palcos, especialmente na sua Inglaterra natal, que Helen Mirren mais tem brilhado, interpretando autores clássicos como Strindberg ou Racine e acumulando distinções.



Em 2013, por exemplo, regressou ao papel da rainha Isabel II no West End de Londres e, dirigida por Stephen Daldry, recebeu o prémio maior do teatro inglês: o Laurence Olivier de Melhor Atriz. Depois viajou com o mesmo espectáculo, The Audience, à Broadway de Nova Iorque e conquistou o congénere americano: o Tony Award.



Não admira que o Instituto Internacional do Teatro (ligado à UNESCo), que definiu 27 de março como o Dia Mundial desta arte em 1961 e desde então convida um profissional da área para redigir uma mensagem difundida em todo o globo, a tenha elegido para este ano de 2021.



Como de costume, muitas companhias de todo o mundo procederão à sua leitura – em formato online, já que não é possível fazê-lo no palco, como costumava acontecer até 2019.



Em Portugal, é o caso da Companhia Mascarenhas-Martins apresenta, no Montijo, que promete "uma interpretação audiovisual da mensagem de Helen Mirren", com realização de Inês Monteiro Pires e interpretação de João Jacinto, no sábado, 27 de Março, às 21h30, na página de Facebook do Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida.



Eis a mensagem:

"Estes têm sido tempos muito difíceis para as atuações ao vivo e muitos artistas, técnicos e artesãos têm lutado por esta profissão já de si carregada de insegurança.



Possivelmente essa insegurança de sempre tornou-os mais capazes de sobreviver a esta pandemia com coragem e determinação.



A sua imaginação já se traduziu a si mesma, nestas novas circunstâncias, em muitas formas inventivas, divertidas e comoventes de comunicar, graças, claro, em grande parte, à Internet.



Os seres humanos têm contado histórias uns aos outros desde que habitam o planeta. A bela cultura do teatro viverá enquanto por cá continuarmos.



O impulso criativo de dramaturgos, cenógrafos, bailarinos, cantores, atores, músicos e encenadores jamais será sufocada e num futuro muito próximo irá florescer de novo, com uma nova energia e um novo entendimento sobre o mundo que todos nós partilhamos.



Mal posso esperar!"