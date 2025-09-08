Sábado – Pense por si

Pets

Procura um pet cheio de personalidade? A Caturra pode ser uma opção para si!

Carismáticas, brincalhonas e fáceis de cuidar, são as aves exóticas favoritas para adotar.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
Procura um pet cheio de personalidade? A Caturra pode ser uma opção para si!
SÁBADO 08 de setembro de 2025 às 13:54
Caturra: personalidade, carisma e fácil cuidado num pet exótico
Caturra: personalidade, carisma e fácil cuidado num pet exótico

As caturras são uma das aves de estimação mais populares em Portugal e no mundo. Além da crista cheia de estilo, as caturras são extremamente afetuosas, gostam de passar tempo com os tutores e podem criar laços muito fortes com os membros da família. Por isso, se está a considerar adotar uma destas aves, descubra aqui porque pode ser a companheira ideal para si.

Leia o artigo na integra no site da

Tópicos Crime lei e justiça Família Portugal
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Procura um pet cheio de personalidade? A Caturra pode ser uma opção para si!