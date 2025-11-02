Os parasitas nunca tiram férias. Estes são os 7 que mais incomodam os nossos patudos no Outono

Edição de 28 de outubro a 3 de novembro

As carraças, pulgas e mosquitos nunca tiram férias, por isso o patudo deve estar sempre protegido.

Os parasitas nunca tiram férias. Estes são os 7 mais comuns durante o Outono.

O outono traz dias mais frescos, humidade e muitos passeios por parques e trilhos com folhas no chão. O cenário perfeito, incluindo para os parasitas. Saiba quais os parasitas mais comuns durante esta época do ano e a que deve estar atento.

Carraças

Adoram humidade suave e ervas altas. Fixam-se na pele para se alimentar e podem transmitir agentes como Ehrlichia e Babesia. Causam nódulos duros onde se agarram, comichão, febre, apatia e mucosas pálidas.

