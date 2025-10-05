Sábado – Pense por si

Pets

Há um cão que inspirou o novo carro da Rolls-Royce. Conheça o Bailey, este patudo tão especial

O Spectre Bailey é uma homenagem ao cão dos clientes que encomendaram este modelo.

Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
Há um cão que inspirou o novo carro da Rolls-Royce. Conheça o Bailey, este patudo tão especial
SÁBADO 05 de outubro de 2025 às 16:10
Este é o Bailey, o cão que inspirou o novo carro da Rolls-Royce
Este é o Bailey, o cão que inspirou o novo carro da Rolls-Royce

Sabe quando olha para o seu cão e pensa “mereces o mundo”? Pois bem, há um casal nos Estados Unidos que levou essa ideia muito a sério. Apaixonados por carros e animais, decidiram que a sua nova encomenda, um Rolls-Royce Spectre, teria de homenagear o companheiro de quatro patas lá de casa, Bailey, um cruzado Labrador e Golden Retriever. E foi assim que nasceu o Spectre Bailey.

Leia o artigo na íntegra no site do

Tópicos Animais Crime lei e justiça Rolls-Royce Limited Estados Unidos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

Há um cão que inspirou o novo carro da Rolls-Royce. Conheça o Bailey, este patudo tão especial