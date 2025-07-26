Sábado – Pense por si

Pets

Férias de verão com o patudo? Estes são os sítios ideias para levar o seu grande amigo nestes dias de descanso

Estas são algumas ideias para aproveitar em cheio o verão com o pet!

SÁBADO 26 de julho de 2025 às 10:41

O verão chegou e, com ele, muitas aventuras por viver! Se tem um patudo em casa já está mais que habituado à questão: "E o cão, vem connosco?" A boa notícia é que cada vez mais destinos e atividades são pensados para incluir os nossos fiéis companheiros!

Leia o artigo na íntegra no site do Pets and Company.

