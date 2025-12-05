Sílvia Pérez Cruz com dois concertos em Lisboa em junho

Os bilhetes para os concertos, cujos preços variam entre os 25 e os 50 euros, já estão à venda.

A cantora e compositora catalã Sílvia Pérez Cruz regressa a Portugal em junho de 2026, para dois concertos em Lisboa, anunciou esta sexta-feira a promotora dos espetáculos.

"Depois de anunciar a estreia do novo espetáculo no Olympia de Paris, Sílvia Pérez Cruz confirma a sua passagem por Lisboa, nos dias 05 e 06 de junho, no Teatro Tivoli BBVA", refere a promotora, num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Os bilhetes para os concertos, cujos preços variam entre os 25 e os 50 euros, já estão à venda.

No espetáculo que traz a Lisboa, a ser estreado em Paris em 08 de março, Sílvia Pérez Cruz estará acompanhada pelos músicos Carlos Montfort, Marta Roma e Bori Albero.

"Sílvia tem novas canções originais para partilhar, com sons familiares e novos horizontes, novas formas. Desde que soube que cantaria no tão sonhado Olympia, o seu imaginário não deixou de gerar sons e imagens até conceber esta nova viagem, que começou a tomar forma em 2023", menciona a promotora no comunicado.

Sílvia Pérez Cruz esteve este ano em Portugal, no âmbito da digressão de um projeto com o cantor português Salvador Sobral.

Sílvia&Salvador, projeto que se estreou ao vivo em abril, no Japão, editado em álbum em maio, foi apresentado em Braga, em Lisboa e no Porto.

A cantora catalã é uma das convidadas do álbum mais recente de Rosalía, "Lux", editado em novembro.

No ano passado, editou "Lentamente", álbum gravado com o guitarrista argentino Juan Falú, que esteve nomeado para os prémios Grammy Latino.

Nascida em 1983 em Palafrugell, na Catalunha, Sílvia Pérez Cruz estudou solfejo, piano e saxofone, entre os quatro e os 18 anos.

Começou a cantar na taberna La Bella Lola, em Calella, acompanhada pelo pai, o guitarrista Càstor Pérez, e fez parte de grupos de funk, bossa nova e jazz, como saxofonista, assim como do coro Nit de Juny, com o qual viajou para Itália, Hungria, França e Noruega.

Entre 2001 e 2011, experimentou estilos distintos, desde o flamenco ao jazz, passando pelo pop, a música tradicional catalã, o folclore ibérico e o sul-americano.

Em 2012, estreou-se como compositora com o álbum "11 de Novembre".