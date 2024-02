SÁBADO lança novo audiolivro de José Luís Peixoto

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O audiolivro Reis na Diagonal, a partir do conto original com o mesmo nome publicado na SÁBADO, é narrado pela atriz Margarida Cardeal e pelo locutor Nuno Calado.

Já pode ouvir a nova obra de José Luís Peixoto na SÁBADO. Reis na Diagonal, o conto original do escritor publicado na SÁBADO em dezembro e janeiro, deu agora vida ao audiolivro com o mesmo nome narrado pelas vozes da atriz Margarida Cardeal e do locutor Nuno Calado.



Os quatro episódios serão publicados no site da SÁBADO e nas plataformas da Apple, Google e Spotify entre 20 e 23 de fevereiro.

Em Reis na Diagonal, José Luís Peixoto relata a história de dois casais amigos, João e Joana, e Paulo e Paula. "No espaço de trinta anos, entre natais e passagens de ano, assistimos à evolução de dois casais e, ao mesmo tempo, da cidade de Lisboa, de Portugal e, de certa forma, do mundo", descreve o autor. "Em 1993, eram quatro jovens idealistas. Quem serão em 2023? Na teia das suas relações, sob a metáfora do xadrez, há um retrato da atualidade social e política em Portugal nesses dois momentos e, também, uma reflexão sobre o pragmatismo na idade adulta."



Este novo audiolivro é o segundo publicado pela Ficção SÁBADO, uma nova secção da sua revista que pretende abrir espaço para a literatura portuguesa nos órgãos de comunicação social, recuperando nas páginas da SÁBADO uma antiga tradição da imprensa mundial: a publicação de histórias originais em fascículos. Nesta secção, a SÁBADO quer dar aos autores portugueses um espaço para publicar histórias originais, num formato diferente do tradicional mercado livreiro.



O primeiro audiolivro da Ficção SÁBADO foi Canção dos Cães e das Rosas, uma novela de João Tordo que também foi publicada no site e na revista em 2023.