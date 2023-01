Depois de "O Pai", com Anthony Hopkins, Zeller volta aos distúrbios familiares, agora em "O Filho"

As mais lidas GPS

O segundo filme de Florian Zeller sobre a saúde mental e como afeta as relações familiares, sucessor de "O Pai", chega esta 5ª feira aos cinemas. E confirma o talento do realizador para filmar a intimidade familiar perturbada

O que nos pesa a realidade? Como lidar com ela? Estas perguntas retóricas prendem-se, de forma até um pouco leviana, com a questão da saúde mental que Florian Zeller aborda nos seus dois últimos filmes. Depois de O Pai (2020), chega agora O Filho (2022), ambos adaptações de peças do dramaturgo francês que formam uma trilogia temática. A família, compreender o outro, a empatia, a perceção da doença – eis o que preocupa Zeller em ambos os filmes, de forma distinta.