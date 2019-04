Visitantes destroem obra de arte no Louvre um dia depois da inauguração

A peça foi criada para comemorar o 30.º aniversário da pirâmide de vidro do Museu Louvre, em Paris, França. O artista francês criou ,com ajuda de 400 voluntários e usando dois mil pedaços de papel, uma colagem que provocava uma ilusão de ótica. Porém, depois de ter sido aberto ao público no sábado passado, o trabalho começou a perder a sua forma e foi destruído, durando apenas algumas horas.