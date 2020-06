O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foi celebrado esta quarta-feira com uma cerimónia pequena no Mosteiro dos Jerónimos, onde apenas o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente das comemorações, o cardeal Tolentino de Mendonça, discursaram. Estiveram presentes apenas seis convidados, todos com o devido distanciamento social. Veja as imagens