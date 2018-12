Rara rena branca é encontrada nos bosques da Noruega

O fotógrafo Mads Nordsveen, de 24 anos, estava a passear com um amigo pelos bosques do norte do país quando conseguiu encontrar uma rena branca bebé na paisagem totalmente coberta pela neve. A pequena cria, que estava acompanhada pela mãe, de pêlo castanho, tem mutação genética rara que lhe retira o pigmento do pêlo. Segundo o norueguês, a rena bebé ficou curiosa e aproximou-se dele, parecendo "posar" para as fotografias.