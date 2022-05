Há 28 minutos

Protestos em Washington contra anulação do direito do aborto

Vários manifestantes protestaram à porta do Supremo Tribunal dos Estados Unidos na sequência da notícia de uma possível anulação do direito ao aborto. Caso a decisão seja aprovada, cada Estado fica livre para proibir ou autorizar a realização dos procedimentos. Mas tendo em conta a grande divisão geográfica e política sobre a questão, prevê-se que metade dos Estados, especialmente no sul e no centro conservadores, proíbam rapidamente o método.