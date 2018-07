Por que razões é o beijo benéfico para a saúde

Diminui a pressão sanguínea Os nossos lábios têm vasos sanguíneos que dilatam quando beijamos: por isso, o sangue é dirigido para a face e afasta-se do resto do corpo, diminuindo a pressão sanguínea.

Ajuda a encontrar o parceiro certo

Um beijo com língua é, segundo o jornal The Independent, uma forma de, através do toque e cheiro, identificar o parceiro mais compatível e vantajoso. Os humanos não têm fortes capacidades olfactivas e beijar permite cheirar e experimentar uma pessoa e ver se têm respostas imunes diferentes, visto que tendemos a sentir-nos mais atraídos por pessoas com uma resposta imune diferente.

Getty Images