Os maus hábitos que são saudáveis, segundo a ciência

Foto de

Ter as notificações de apps ligadas no smartphone

Muitas pessoas defendem que as notificações no smartphone aumentam a ansiedade e limitam a produtividade. Contudo, não está provado que desligá-las resolva estes problemas. Os especialistas que conduziram um estudo liderado pela Universidade de Duke, EUA, descobriram que receber um grupo de notificações, três vezes por dia – em vez de ser em tempo real – pode melhorar a atenção, reduzir o stress e aumentar o sentimento de controlo do smartphone. Getty Images

Não tomar o pequeno-almoço

Antes acreditava-se que saltar a primeira refeição do dia provocava aumento de peso, mas em 2017, um estudo avançou que jejuar ou saltar refeições pode ser benéfico para algumas pessoas. Há planos de nutrição que se baseiam no jejum intermitente para a perda de peso. Outras investigações em animais indicam que pode mesmo ajudar na redução do risco de cancro. Getty Images

Beber café

Investigações científicas indicam que, com moderação, beber café regularmente pode reduzir o risco de cancro, diabetes e que pode estimular a saúde cardíaca. Porém, o ideal será limitar a ingestão a 400 miligramas de cafeína por dia – entre três e quatro cafés. Getty Images

Comer ovos

Os ovos inteiros – claras e gemas – estão cheios de vitaminas e minerais que não se conseguem retirar de muitos alimentos, como é o caso do fósforo e da vitamina B12. Também são saciantes e, apesar do colesterol que contêm, não está provado que haja uma correspondência directa com níveis de colesterol alto nas pessoas. Getty Images

Comer alimentos ricos em gordura

Um estudo conduzido durante oito anos com 50 mil mulheres revelou que comer alimentos pobres em gordura não reduz o risco de cancro da mama, do cólon, ou de doença cardíaca. Também não se registaram grandes perdas de peso. Agora, defende-se a ingestão de gorduras saudáveis, como as presentes nos frutos secos, peixe e abacate, com moderação. Getty Images

Usar as redes sociais

Em 2017, um estudo examinou os efeitos da exposição às redes sociais nos adolescentes britânicos. Os investigadores perceberam que estas eram benéficas, para a maioria dos jovens, para que se sentissem mais ligados uns aos outros e conseguissem apoio emocional dos amigos. "As provas indicam que o uso moderado da tecnologia digital não é intrinsecamente má e pode ser vantajosa", concluíram. Getty Images

Consumir bebidas energéticas

Segundo o Business Insider, desde que não tenham açúcar, podem não ser assim tão más. Uma lata de Red Bull sem açúcar tem cerca de 80 miligramas de cafeína, um terço do presente em muitos cafés. Os componentes, como a taurina e vitaminas B, são considerados seguros. Getty Images

Beber um ou dois copos de vinho ou cerveja por dia

Um estudo publicado em 2017 descobriu que as pessoas que bebem regularmente, se bem com moderação, têm maiores probabilidades de chegar aos 85 anos sem sinais de declínio cognitivo. Getty Images

Evitar longos períodos de exercício

Em vez de exercícios prolongados, o Business Insider indica que os treinos de grande intensidade são mais benéficos para criar músculo e proteger o coração. Getty Images

Ingerir glúten

Caso não sofra de doença celíaca, o glúten não é maléfico para a sua saúde. Muitas pessoas que se queixam de problemas digestivos e eliminam o glúten por isso sentem melhorias não por deixar de comer esta substância, mas porque acabam por comer menos comida processada e pré-feita. Getty Images