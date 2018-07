O milionário Gianluca Vacchi está apaixonado de novo. Conheça Sharon Fonseca

11.07.2018 17:28

O italiano que conquistou as redes sociais com as suas danças sensuais tem uma nova paixão. Depois de Giorgia Gabriele e Adriana Gutierrez, a nova musa de Vacchi é Sharon Fonseca, que já apareceu num dos seus famosos vídeos. Veja as melhores imagens do casal.