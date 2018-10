Nesta ilha do tamanho de meio campo de futebol moram 500 pessoas

A ilha de Migingo, no lago Vitória (na fronteira entre o Uganda e o Quénia) tem o tamanho de meio campo de futebol. Contudo, aqui moram 500 pessoas, em cabanas construídas umas por cima das outras.

Quem lá mora, tem que se movimentar entre as ruas muito estreitas.

As 500 pessoas partilham as mesmas instalações sanitárias – são as únicas que existem na ilha. De resto, usam o lago como esgoto.

© SÁBADO