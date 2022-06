Há 25 minutos

Mulheres do G7 fazem caminhada nórdica junto ao Lago Ferchensee

Brigitte Macron, Britta Ernst, Carrie Johnson e Amelie Derbaudrenghien praticaram caminhada nórdica enquanto os parceiros estiveram presentes na reunião do G7. As companheiras de Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Boris Johnson e de Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, tiveram aulas com Miriam Neureuther, ex-biatleta alemã (que levou bebé), e com Christian Neureuther, praticante de esqui alpino e passearam junto ao Lago Ferchensee, em Mittenwald, na Alemanha.