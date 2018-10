Meghan Markle esqueceu-se de tirar etiqueta do vestido

A chegada dos duques de Sussex ao Tonga ficou marcada por um incidente com a roupa da actriz norte-americana. A mulher do príncipe Harry esqueceu-se de tirar a etiqueta do vestido da Self-Portrait que escolheu para a ocasião e as câmaras fotográficas não perdoaram. O look da duquesa ficou completo com uns sapatos Manolo Blahnik e com uma clucth Christian Dior. Veja as imagens