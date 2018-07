Maior avião do mundo já aterrou em Beja

O A380, a aeronave ao serviço da Companhia aérea portuguesa Hi Fly, aterrou no Aeroporto de Beja esta segunda-feira, às 17h, onde ficará estacionado até ter uma nova operação. O avião viajou desde Inglaterra até Beja, a cidade portuguesa que tem o único aeroporto português com pistas preparadas para receber um aparelho destas dimensões.