As polícias inglesa e alemã acreditam que o principal suspeito do desaparecimento e eventual homicídio de Madeleine McCan, em maio de 2007, no Algarve está preso na Alemanha. O homem de 43 anos terá vivido no Algarve durante períodos entre 1995 e 2007 e registos telefónicos colocam-no na área da Praia da Luz no dia em a criança inglesa desapareceu.