Kurt Cobain, vocalista dos Nirvana, morreu há 25 anos

Kurt Cobain (20/02/1967 - 8/04/1994)



"Frances e Courtney, estarei no vosso altar. Por favor continua Courtney, pela Frances, a vida dela será muito mais feliz sem mim. AMO-VOS. AMO-VOS."



Era admirado por milhares de jovens, que veneravam a música dos Nirvana, e a sua morte deixou inconformados muitos dos seus fãs que não perceberam o acto desesperado. Dependente de heroína e outras drogas, Kurt Cobain não conseguiu lidar com as luses da ribalta nos últimos anos da sua vida. A pressão mediática em torno da sua relação com a problemática Courtney Love também desesperavam o músico, considerado um dos mais brilhantes da sua geração.



Foi encontrado morto, com um tiro no queixo, por um electricista que se deslocou a casa de Kurt Cobain para instalar um sistema de segurança.

