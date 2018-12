"Kardashian em bom": Clã Patrocínio encanta em produção de Natal

Carolina Patrocínio reuniu a mãe e as irmãs, este fim-de-semana, para um momento familiar que incluiu uma produção fotográfica a celebrar o Natal. As irmãs partilharam algumas das imagens nas redes sociais e os fãs não deixaram de elogiar a beleza e postura da família, havendo mesmo comparações com a família de Kim Kardashian.