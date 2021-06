17:54

Inaugurada exposição "Um Ano, Quatro histórias de morte e esperança” do fotojornalista Bruno Colaço

SÁBADO e Correio da Manhã apresentam a exposição do fotojornalista da Cofina Media que, ao longo de um ano, registou momentos de duas enfermeiras e de dois médicos que estiveram na linha da frente do combate à covid-19. Esse trabalho está exposto no Centro Comercial Atrium Saldanha, em Lisboa.